Огневая подготовка и умение управлять техникой: какие испытания пройдут военнослужащие ВВО во время летнего обучения

В войсках Восточного военного округа в эти дни начинается летний период обучения. Армейские подразделения пройдут сотни тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.

«Почти 7 тысяч практических занятий по огневой подготовке военнослужащие пройдут на территории Восточного округа в 3 ближайших месяца. Стрельбы из штатного вооружения танков, самоходных артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов будут проходить сразу на нескольких полигонах округа. Проверять будут не только точность стрельбы, но и умение грамотно управлять военной техникой. Параллельно с этим военнослужащие будут оттачивать свое мастерство в маскировке, оперативной переброске и размещении на незнакомой местности в условиях, максимально приближенных к боевым», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

В этом учебном периоде будут и нововведения. Например, больше времени будет уделяться противодействую беспилотным летательным аппаратам. У российских военнослужащих теперь достаточно много опыта в этой сфере после сирийской кампании. Для этого войска радиоэлектронной борьбы осваивают новую технику, которая поступила к ним в начале этого года.

Пройдут и международные российско-монгольские и российско-лаосские учения. Во время них военнослужащие отработают навыки отражения атаки «террористов» на места базирования армейских подразделений. Основной упор по время подготовки будет делаться на использование новейших методов ведения боевых действий.