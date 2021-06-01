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Огневая подготовка и умение управлять техникой: какие испытания пройдут военнослужащие ВВО во время летнего обучения

Максим Низкодубов
Иван Линдеманн
09:05 01.06.2021
В этом учебном периоде будут и нововведения. Например, больше времени будет уделяться противодействую беспилотным летательным аппаратам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В войсках Восточного военного округа в эти дни начинается летний период обучения. Армейские подразделения пройдут сотни тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений.

«Почти 7 тысяч практических занятий по огневой подготовке военнослужащие пройдут на территории Восточного округа в 3 ближайших месяца. Стрельбы из штатного вооружения танков, самоходных артиллерийских установок и зенитно-ракетных комплексов будут проходить сразу на нескольких полигонах округа. Проверять будут не только точность стрельбы, но и умение грамотно управлять военной техникой. Параллельно с этим военнослужащие будут оттачивать свое мастерство в маскировке, оперативной переброске и размещении на незнакомой местности в условиях, максимально приближенных к боевым», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

В этом учебном периоде будут и нововведения. Например, больше времени будет уделяться противодействую беспилотным летательным аппаратам. У российских военнослужащих теперь достаточно много опыта в этой сфере после сирийской кампании. Для этого войска радиоэлектронной борьбы осваивают новую технику, которая поступила к ним в начале этого года.

Пройдут и международные российско-монгольские и российско-лаосские учения. Во время них военнослужащие отработают навыки отражения атаки «террористов» на места базирования армейских подразделений. Основной упор по время подготовки будет делаться на использование новейших методов ведения боевых действий.

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