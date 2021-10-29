Су-34 и Су-24М отработали дозаправку в воздухе днем и ночью в Челябинской области

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и разведчиков Су-24М из Челябинска сдали экзамен по дозаправке в воздухе.

Летчикам нужно было отработать сближение с танкером как в парах, так и по одиночке. И все это происходит на разных высотах от двух до шести тысяч метров.

В это время самолеты находятся всего в двадцати метрах друг от друга. Причем стыковку с заправочным агрегатом экипажи отработали не только днем, но и ночью.

Для этого нужен особый допуск и выдающееся мастерство пилотирования. Ведь дозаправка считается одним из сложнейших элементов летной подготовки.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

По сравнению с Су-27 была увеличена полезная нагрузка и запас топлива. Первый полет машина совершила 13 апреля 1990 года, но сложная экономическая ситуация в стране позволила начать производство только в 2008 году.

Из-за характерной приплюснутой формы носовой части в войсках получил прозвище «утенок». Всего на вооружении стоит более 100 бомбардировщиков.