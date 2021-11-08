«Главное средство борьбы»: в России придумают новые методы популяризации вакцины от COVID-19

На минувшей неделе опустели лишь офисы, а в местах отдыха образовались небывалые очереди. Сочи, Красная поляна: несмотря на все ограничительные меры, в последний из нерабочих дней здесь было исключительно многолюдно.

В большинстве регионов россияне сегодня вернулись к рабочему ритму. Продлили выходные лишь шесть субъектов. В остальных у проверяющих в общественном транспорте и магазинах вновь прибавилось работы.

В Санкт-Петербурге открыли свои двери торговые центры. Торопятся туда не только за покупками, но и в мобильные пункты вакцинации. Заболеваемость в северной столице после нерабочей недели пошла на спад. Но в одном лишь мобильном госпитале в «ЛенЭкспо» все еще заняты почти четыре сотни коек.

«Сегодня женщину привезли, она прямо в приемном покое потеряла сознание, поэтому пришлось сразу госпитализировать в отделение реанимации. Это как последствия высокой температуры в течение трех дней, обезвоживание организма», - рассказал заведующий отделением реанимации «ЛенЭкспо» Сергей Винников.

В госпитале рассказывают, что в реанимацию попадает каждый десятый пациент. С наплывом тяжелых пока справляются. Но вирус в эту волну ведет себя особенно агрессивно. Вакцинированных пациентов единицы, в основном на больничной койке оказываются те, кто по каким-то причинам отказался от прививки.

Пример подают военнослужащие Центрального военного округа. Число привитых среди личного состава достигает 99%, 80 тысяч военных уже приступили к ревакцинации. Лепту вносят не только в коллективный иммунитет. Военные заявили о готовности обеспечить жидким кислородом больницы Тувы. А в соседней Хакасии медики Минобороны уже развернули мобильный госпиталь. Но основную ставку делать стоит все же на превентивные меры, настаивают специалисты.

«Мы мало пользуемся самым главным средством борьбы - вакцинацией. Это и влияет. Вся борьба основана на двух вещах: перерезать путь заражаемости, от зараженного к здоровому. И искусственно повысить иммунный статус людей. С помощью вакцин мы повышаем иммунитет людей, делаем их менее восприимчивыми, небольшой дозой вируса их сложнее заразить и эпидемия будет прерываться», - рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Регионы придумывают все новые методы популяризации вакцинации. Так одна из хабаровских больниц решила разыграть среди тех кто привился три тонны угля. А премьер российского правительства Михаил Мишустин сообщил о продлении национальной лотереи среди вакцинированных от COVID-19 до 31 декабря. Благодаря двум дополнительным тиражам число людей, которые получат 100 тысяч рублей за заботу о своем здоровье вырастет до двух тысяч.