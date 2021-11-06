Мишустин продлил сроки проведения розыгрышей призов среди вакцинированных
Количество денежных призов увеличено с одной до двух тысяч.
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил сроки проведения розыгрышей среди участников вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, документ, в частности, вносит изменения в сроки проведения «эксперимента по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции». Изначально предполагалось, что розыгрыши будут проводиться до 1 декабря, теперь же эта дата изменена на 31 декабря.
Уточняется, что оператор на сайте стимулирующего мероприятия проводит розыгрыш четыре раза за весь период. Количество денежных призов увеличено с одной до двух тысяч.