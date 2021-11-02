Центральный военный округ передал 26 тонн кислорода больницам десяти регионов РФ

Сразу десять российских регионов получили от армии серьезную помощь в лечении COVID-19. Центральный военный округ передал медицинским учреждениям 26 тонн сжиженного кислорода для аппаратов ИВЛ.

В армии его вырабатывают на мобильных базах. Газ используется для обслуживания авиатехники и обеспечения жизнедеятельности экипажей самолетов во время полета.

По распоряжению Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу авиационные военные части без ущерба для боеготовности делятся кислородом с гражданскими больницами.

Ранее сообщалось, что Минобороны направит более сотни военных медиков в Тульскую область для борьбы с COVID-19. Среди специалистов будут реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие.