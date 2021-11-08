Военные ЦВО развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом больниц Тывы

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина и указаниями Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО, дислоцированного в Республике Хакасия, развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом медицинских учреждений Республики Тыва, для лечения пациентов с COVID-19.

Развернув комплекс, военнослужащие приступили к производству жидкого кислорода. Передача будет осуществляется по заявкам от медицинских учреждений на необходимый объем для обеспечения лечения пациентов.