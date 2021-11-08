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Военные ЦВО развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом больниц Тывы

Кира Тило
05:15 08.11.2021
Военнослужащие ЦВО развернули кислородную станцию для обеспечения медучреждений Республики Тыва жидким кислородом.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина и указаниями Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО, дислоцированного в Республике Хакасия, развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом медицинских учреждений Республики Тыва, для лечения пациентов с COVID-19.

Развернув комплекс, военнослужащие приступили к производству жидкого кислорода. Передача будет осуществляется по заявкам от медицинских учреждений на необходимый объем для обеспечения лечения пациентов.

© Минобороны РФ

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильной кислорододобывающей станцией, предназначенной для получения в полевых условиях жидкого и газообразного кислорода медицинского качества из атмосферного воздуха.

Как сообщалось ранее, по поручению президента Сергеем Шойгу даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в лечении пациентов в четырех медицинских учреждениях республики.

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