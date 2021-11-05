Вирусные каникулы: как отдых на юге во время нерабочих дней повлияет на рост заболеваемости COVID-19

В Адлерском аэропорту сейчас заняты все парковочные места, а каждые десять минут там садится новый пассажирский борт. Туристический поток к Черному морю не останавливается и, судя по тому, сколько людей выходит из зоны для получения багажа, все места в самолетах заняты.

Ежедневно в регион прибывает около 25 тысяч человек, большинство из них туристы. А на День народного единства прилетели сразу сто тысяч человек, чтобы переждать на юге вынужденные выходные. На улице они наконец сняли маски и вдохнули морской воздух. Теплые куртки и пальто сразу стали не нужны, ведь в Сочи +20 градусов.

Но где все эти люди, владельцы отелей сказать не могут. Ведь у них забронировано не больше номеров, чем в прошлом году. Вся разница заключается в том, что для заселения теперь нужно предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию. В больших гостиницах это обязательное условие, и городские власти за этим строго следят. На нарушителей уже составлено около десятка протоколов, выписаны штрафы.

Но все эти ограничения обойти несложно. Те, кто прививаться не хочет, отдыхают дикарями, снимают квартиры и гостевые дома. Там заселят без сертификата о вакцинации, или отрицательного ПЦР теста. Цены на такое жилье, конечно, взлетели.

На границе с Абхазией образовалась пробка, желающих отдохнуть там тоже очень много. Туристов в этой стране сейчас в полтора раза больше, чем в то же самое время в прошлом году.

В Сочи вход в магазины и торговые центры, рестораны и кафе по QR-кодам. Но антипрививочники заказывают еду на вынос или обедают на летних верандах - туда пускают всех и ничего предъявлять не надо. Жизнь на улицах кипит.

Больше всего туристов на набережной. Это по-прежнему центр притяжения людей. Радует и погода в городе: хоть и ноябрь, но все равно тепло и солнечно. Перед спуском на пляж висит напоминание, что лежать на гальке можно строго через полтора метра друг от друга. Но не все этому правилу следуют.

Местные говорят, что такое здесь происходит только в сезон: на пляже загорают сотни людей, отдельные смельчаки даже купаются. Впрочем, море прогрелось. Вода сегодня +18 градусов. На пляже, кстати, много и тех, у кого выходных нет, а просто перевели на удаленку.

Тем временем России фиксируют по 40 тысяч заболевших в день. Новая волна эпидемии стала самой разрушительной и опасной. Сколько людей, лежащих сейчас в «красных зонах», заразились во время ковидных каникул, сказать сложно. Но, наверняка, много. И пока южное солнце и морской воздух перевешивают риски, эпидемия на спад не пойдет.