Увеличение боеспособности и передовое вооружение: что изменилось в российской армии за время работы Сергея Шойгу на посту министра обороны

Осенью 2021 года состоялись совместные стратегические учения «Запад». В них участвовали около 200 тысяч военных, 760 единиц техники и 15 боевых кораблей. Было задействовано почти полтора десятка полигонов, как в России, так и за ее пределами. Совместно с подразделениями Белоруссии, российские военные отработали защиту своих рубежей с западного направления.

На войсковом полигоне в Мулино за всем происходящим наблюдали верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Когда девять лет назад Сергей Шойгу был назначен на пост министра обороны, никто и представить не мог, что в российской армии, роботы-беспилотники станут реальностью. Например, комплексы «Уран-9» способны уничтожать бронетехнику и живую силу противника. При этом, управляющий ими оператор находится за несколько километров от места боя. Также были испытаны и приняты на вооружение небольшой, универсальный робот «Платформа-М» и всепроходимый боевой беспилотный разведчик «Нерехта».

«На полигонах под Калининградом впервые применялись роботехнические комплексы "Платформа М". Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты... Помимо этого, на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта"», - рассказал Сергей Шойгу о маневрах «Запад».

Перевооружение идет во всех видах и родах войск. Особое внимание уделяется ракетным комплексам всех классов. Сейчас уже полностью завершены государственные испытания системы С-500 «Прометей». Серийное производство налажено и в настоящее время начинаются поставки в зенитные ракетные части.

Перед ведомством, которое возглавляет Сергей Шойгу, стоит задача в ближайшие годы довести уровень оснащенности войск новейшими системами противовоздушной и противоракетной обороны до 80%.

Развитие российских гиперзвуковых систем идут такими темпами что, по мнению многих экспертов, ударные авианосные группы ВМС США и НАТО теряют свою актуальность.

В рамках учений лодки «Северодвинск» сначала провели пуск из надводного положения, затем, несколько часов спустя, с глубины 40 метров. Развивая скорость свыше восьми махов, это восемь скоростей звука, «Цирконы» поразили цели в Баренцевом море.

«Я поздравляю всех, кто был задействован в этих испытаниях и надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение», - заявил Шойгу.

До конца текущего года флот получит более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров разных типов. И поставки идут с опережением графика. За девять лет работы Сергея Шойгу на посту министра обороны ВМФ России изменился не только качественно. Принципиально изменилась зона действий боевых кораблей. Теперь, российский флот присутствует там, где у страны есть государственные интересы.

«Добавлю, что корабли и суда Военно-Морского Флота постоянно участвуют в дальних морских походах, решают учебно-боевые задачи и обеспечивают демонстрацию флага в значимых для России океанских и морских зонах, тогда как, напомню, в 2000-х годах, в начале 2000-х, такие походы были эпизодическими, если не сказать единичными», - высказал свою позицию Владимир Путин.

Впервые действия боевых кораблей над акваторией моря поддержала тяжелая бомбардировочная авиация.

В этом году на авиабазе Хмеймим была построена новая взлетно-посадочная полоса. Ее длина позволяет принимать абсолютно все типы самолетов. И теперь тяжелые дальние бомбардировщики Ту-22М3М, например, могут работать в оперативной зоне Восточной части Средиземного моря, без долгих перелетов с российских аэродромов.

В марте этого года военные моряки провели беспрецедентную операцию вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа. Кульминацией экспедиции Северного флота России «Умка-2021» стало одновременное всплытие сразу трех атомных подводных лодок. В точно назначенное время три субмарины пробили арктический лед полутораметровой толщины в радиусе 300 метров, после чего их командиры доложили о готовности к стрельбе.

Какой российская армия будет уже в ближайшем будущем, гости из 97 стран мира смогли увидеть на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Более 20 тысяч образцов вооружения и техники, как военного так и двойного назначения, почти полторы тысячи предприятий ОПК представили свои разработки в парке «Патриот». Новейшие беспилотные летательные аппараты, ударные и разведывательные комплексы, системы лазерного подавления и самые современные образцы военной техники были показаны в действии. Как итог, несмотря даже на сложные пандемические времена, сумма контрактов, подписанных в рамках форума, достигла 500 миллиардов рублей.

На форуме Сергей Шойгу внимательно осмотрел разработки, которые уже совсем скоро могут пойти в производство. Например, новейшие мобильные медицинские комплексы.

Новая еще более агрессивная волна пандемии в этом году стала настоящей проверкой способности российского оборонного ведомства держать удар от невидимого врага. Ведь от того, в каком состоянии находится личный состав Вооруженных сил, от его боеготовности, напрямую зависит обороноспособность страны. Армия не только выдержала натиск пандемии в самое сложное время, но и направила свои ресурсы на помощь гражданскому населению.

«Заболеваемость личного состава Вооруженных сил в два раза ниже общероссийских. По сравнению с 2020 заболеваемость снизилась на 44%. Потребность в коечном фонде сократилась в три раза. Все это мы предлагаем субъектам РФ. В наших 136 госпиталях, в 27 субъектах мы оказываем помощь», - прокомментировал министр обороны.

Владимир Путин поручил обеспечить гражданские больницы кислородом. Сергей Шойгу тут же поставил задачу перед командующими военных округов. Только авиационные части Центрального военного округа, Челябинской области, Пермского и Красноярского краев, Оренбурга и Ульяновска передали гражданским больницам около 26 тонн кислорода. Для этого были задействованы автомобильные кислорододобывающие станции. Эти установки получают жидкий и газообразный медицинский кислород из атмосферного воздуха в полевых условиях.

Всего в этом году, Минобороны поставили в больницы страны больше 500 тонн медицинского кислорода. Если возникнет необходимость, говорит Сергей Шойгу, военное ведомство в 2021 году продолжит строительство новых многофункциональных медицинских центров.

Военные строители принимают участие в самых масштабных государственных проектах. Весной этого года десять бригад железнодорожных войск России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Она должна увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба на 60 миллионов тонн грузов в год. Время перевозки контейнеров от Владивостока до западных границ сократится до семи дней, а бюджет страны пополнится за счет транзита по новому пути.

«Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно. На текущий момент, потенциал железнодорожного пути исчерпан, в связи с его высокой загруженностью. К концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены. Пропускная способность магистрали и объем перевозок возрастут», - сказал Шойгу.

Глядя на ленты новостей, создается ощущение, что Сергей Шойгу всегда в дороге. И каждый раз, это новые маршруты. Министр, являясь параллельно президентом Русского географического общества, объехал страну от Камчатки до Калининграда. И, конечно, когда выдаются редкие дни отдыха, он возвращается в родную Сибирь. Чтобы посидеть с холстом перед живописным горным пейзажем.

Впрочем, художественных работ у Сергея Шойгу накопилось столько, что хватило на целую выставку в Казанском Кремле. Здесь и масло, и акварель, и карандаш. Общее одно: на всех работах изображены красота и многообразие сибирской природы. Часть экспозиции занимают работы из дерева, шкатулки, статуэтки и вазы. Работы министра в скором времени будут проданы с аукциона, а деньги направят на лечение тяжелобольных детей. В середине мая Сергей Шойгу уже отдавал несколько своих произведений на аукцион. Тогда, вырученные средства передали на реабилитацию онкобольных детей.

«Для меня огромная честь, что все это вот здесь представлено. Никогда не думал что когда-нибудь произойдет, и не мечтал об этом. Делал исключительно для себя. Для друзей. Потому что многое взято у друзей. Потому что я дарил по большей части», - поделился эмоциями глава МО РФ.

Таких кардинальных изменений Вооруженные силы страны еще никогда не переживали. За девять лет, что ведомство возглавляет Сергей Шойгу, престиж военной службы вырос в разы. Военнослужащие и их семьи обеспечиваются жильем и достойным денежным довольствием. Многие военные, попробовав жизнь на гражданке, возвращаются на контрактную службу.

Престиж армии - это и есть престиж государства. И последнее стратегические учения «Запад-2021» - тому подтверждение.