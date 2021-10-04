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Подлодка «Северодвинск» впервые выполнила пуск «Циркона» из-под воды

Андрей Аркадьев
13:56 04.10.2021
Стрельба произведена с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море.
Подлодка «Северодвинск» впервые выполнила пуск «Циркона» из-под воды
© Фото: Минобороны России
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Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» успешно выполнил второй испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море», - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была запущена с атомной подлодки «Северодвинск» в рамках испытаний в Баренцевом море. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.

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