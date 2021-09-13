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Более 7 тысяч человек посетили выставку работ Шойгу в Казани

Андрей Аркадьев
16:08 13.09.2021
В экспозиции «Творчество ради жизни» представлены картины и декоративные изделия из дерева.
Более 7 тысяч человек посетили выставку работ Шойгу в Казани
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Более семи тысяч человек посетили выставку художественных работ министра обороны РФ, президента РГО Сергея Шойгу, которая проходила в галерее «Хазине» в Казанском кремле.

В экспозиции «Творчество ради жизни» представлены картины и декоративные изделия из дерева. На полотнах изображена природа России. Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель и масло.

Выставка открылась 21 августа и завершилась накануне, 12 сентября. Помимо экспозиции Шойгу в эти дни на площадке выставки прошли десятки мероприятий, в том числе лекции этнографов, географов, искусствоведов, мастер-классы по живописи, экскурсии.

Часть работ Шойгу продадут на аукционе, а вырученные деньги пойдут на благотворительные нужды, в том числе на лечение больных детей.

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