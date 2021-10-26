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Военные ВВО элиминировали свыше 60 тысяч кубометров «прочных» грунтов при строительстве БАМа

Кира Тило
03:20 26.10.2021
Свыше 60 тысяч кубометров «прочных» грунтов элиминировали военные железнодорожники Восточного военного округа при строительстве БАМа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО) на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в районе поселка Верхнезейска Амурской области выполняют работы по разработке грунтовых выемок на участке свыше трех километров. На данный момент общий объем скального грунта составил свыше 60 тысяч кубометров.

Работы по реконструкции БАМа на участке Улак-Верхнезейск изобилуют грунтами со средней прочностью, такими как сланец, гранит и определенные виды известняка, появляющегося при высоком уровне грунтовых вод.

Как пояснил инженер железнодорожного соединения ВВО Павел Ларионов, к работам дополнительно привлекается тяжелая техника. В частности, используются тяжелые бульдозеры, оснащенные разрыхлителями. Они взрывают своей проходкой грунт, который в дальнейшем разрабатывается экскаваторами.

Кроме того, военнослужащими произведена очистка территории от лесонасаждений на протяжении свыше шести километров. При этом отсыпана притрассовая автомобильная дорога на протяжении около семи километров, на строительство которой израсходовано 30 тысяч кубических метров скального грунта.

В апреле Минобороны России начало строительство второго пути БАМа на участке от Улака до Февральска длиной 340 км. К работам привлечены две железнодорожных бригады ВВО.

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