Новинки ОПК на «Армии-2021» и соревнования АрМИ: как прошел первый день форума и Игр

Зрелищности этих поединков позавидуют даже организаторы боев без правил. Только на Армейских международных играх правила соблюдаются как нигде строго, ведь речь идет о более чем тысячи ста единицах вооружения. Танки, истребители, корабли, артиллерию – ближайшие две недели будут использовать на всю мощь семь тысяч военных из 43 стран.

Всего в паре километров от парка «Патриот» разрываются снаряды. На полигоне Алабино сегодня первый день соревнований по «Танковому биатлону». Заявленных команд оказалось так много, что их пришлось разделить на два дивизиона.

Но прежде четырехкилометровую трассу обкатал министр обороны. Сергей Шойгу - по первой воинской специальности – танкист. Генерал армии легко справляется с управлением модернизированного Т-80 БВМ. Вместе с ним, но уже за рычагами Т-72Б-три, начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Танкисты из Мали радуются дебютному попаданию в мишень с российского Т -72Б-3. Для них это первый выезд на боевой машине вне собственных границ. Новые ощущения испытывают не только африканские военные. Ираклий Сигуа из Абхазии впервые приглашен судить соревнования. Перед тренировкой дает напутствия своим соотечественникам.

В этом году 19 стран претендуют на победу. Но родные стены, а точнее поля, помогают уже семь лет единственному фавориту - российской команде. Сборная 2021 года составлена из лучших военных Западного, Южного и Восточного военных округов.

В этом году армейские международные игры включают в себя 34 этапа. В Рязани один из самых сложных – «Десантный взвод». Небольшой населенный пункт Житово под Рязанью знает почти каждый десантник, ведь здесь они выполняют свой первый прыжок. Сегодня тренировочный день -вертолеты при посадке двигатели не глушат.

Прыжки с парашютом бойцы совершают с вертолета на высоте шестьсот метров. В достойном выступлении не сомневаются выпускники Рязанского училища ВДВ – они же десантники вооруженных сил Конго.

Спасение тонущего корабля – экстремальный этап АрМИ практикуют в Приморье. Каждые десять секунд оператор активирует новые условные пробоины. Команда Вьетнама оттачивает навыки в непривычных для себя климатических условиях. Этот этап называется «Борьба за живучесть». Вьетнамская команда учится устранятm пробоины в УТК «Каспий». Условия приближены к реальности - если замешкать, то из-за сильного давления отсек моментально заполнит вода.

Поднебесная принимает сразу три этапа АрМИ. За «Чистое небо» - так называется один из них – борются расчеты противоздушной обороны. Обеспокоенные эпидемией COVID-19 китайцы попросили соперников выждать в карантине две недели, а затем дали доступ к технике. Времени на подготовку мало. Российские военные привезли в пустыню свои бронеавтомобили.

Самый добрый конкурс АрМИ – «Верный друг» проходит в жарком Алжире, поэтому прыгнуть в бассейн на полосе препятствий не против не только собаки, но и кинологи.

В этом году география соревнований существенно расширилась. Всего 11 принимающих стран, 4 из которых новые: Сербия, Катар, Вьетнам и Алжир. Судьям уследить за маневрами военных на всех этапах сложно, но можно. Для этого есть специальный штаб – зал для проведения видеоконференций и просмотра повторов. Здесь есть все необходимое: телефон спецсвязи, таблицы, карты и экраны. Так что в честности судейства и подведении итогов АрМИ сомнений быть не может.

Но до финала еще две недели, а пока в парке «Патриот» разворачивается еще одно масштабное событие. 28 тысяч образцов оборонной и гражданской продукции из 13 стран выставлены в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021».

Сегодня внимание гостей форума привлекла необычная презентация нового пистолета-пулемета концерна «Калашников». У него появились телескопический приклад для стрельбы с любого плеча, инфракрасный луч, и многое другое. Перед зрителями разыграли условный захват заложников.

Площадь выставки 330 тысяч квадратных метров, сравнить можно с 46 футбольными полями. Все это занято танками, БТРами, беспилотникам, огнеметными системами. Официально форум откроется в понедельник выступлением в небе пилотажной группы «Русские Витязи» и продлится всю неделю.