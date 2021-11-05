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Черные ящики разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Иван Линдеманн
18:18 05.11.2021
В настоящее время идет разбор завалов. Спасатели ищут недостающие элементы воздушного судна.
Черные ящики разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Черные ящики разбившегося в Иркутской области Ан-12, принадлежащего белорусской авиакомпании «Гродно», передадут в Москву. Об этом заявили в министерстве транспорта Белоруссии.

«Пока новых данных, более серьезных версий нет, проводится необходимая работа. Работу затрудняют сложные погодные условия», - сказал глава департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

Он отметил, что в настоящее время идет разбор завалов. Спасатели ищут недостающие элементы воздушного судна.

«Самолет может летать столько, сколько о нем будут заботиться. Необходимое техобслуживание проводилось четко и в соответствии с регламентом», - уточнил Сикорский.

Глава департамента авиации Минтранса Белоруссии отметил, что на Ан-12 было установлено современное навигационное и локационное оборудование.

Также, по его словам, тела погибших пока не идентифицированы. После того, как их разрешат забрать, белорусская и российская стороны передадут тела родственникам. Кроме того, им выплатят страховку.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск после доставки продуктов, исчез с радаров в среду, 3 ноября, в 14:45 по московскому времени. Позже разбившийся самолет нашли возле населенного пункта Пивовариха вблизи аэропорта Иркутска. На борту воздушного судна, по данным МЧС, находились девять человек, среди которых россияне, а также граждане Белоруссии и Украины. Никто из них не выжил. Среди причин трагедии следователи рассматривают версии ошибки пилотирования, неблагоприятных погодных условий, а также технической неисправности самолета.

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