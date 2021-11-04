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Представители Белоруссии отправились в Иркутск для расследования крушения Ан-12

Анна Касаткина
15:05 04.11.2021
Белорусскую сторону уведомили о найденных на месте происшествия черных ящиках, отметили в минтрансе республики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Представители Белоруссии отправились в Иркутск для участия в расследовании авиакатастрофы грузового самолета Ан-12. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.

«Уполномоченные представители департамента по авиации для участия в расследовании авиационного происшествия отправились в Иркутск», - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусскую сторону уведомили о найденных на месте происшествия черных ящиках, номера которых совпали с данными департамента авиации. Помимо этого, при активном взаимодействии с российской стороной ведется работа по организации доставки тел погибших.

В пресс-службе также уточнили, что распространенная некоторыми СМИ информация об отсутствии противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом в Якутске «не имеет какого-либо значения на произошедшее событие».

«Данная обработка проводится только для обеспечения вылета воздушного судна, а в полете экипажем включается противообледенительная система», - отметили в минтрансе.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск после доставки продуктов, исчез с радаров в среду, 3 ноября, в 14:45 по московскому времени. Позже разбившийся самолет нашли возле населенного пункта Пивовариха вблизи аэропорта Иркутска. На борту воздушного судна, по данным МЧС, находились девять человек, среди которых россияне, а также граждане Белоруссии и Украины. Никто из них не выжил. Среди причин трагедии следователи рассматривают версии ошибки пилотирования, неблагоприятных погодных условий, а также технической неисправности самолета.

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