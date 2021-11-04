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Диспетчер рассказал о последних секундах полета разбившегося Ан-12 под Иркутском

Виктория Ивашечкина
01:36 04.11.2021
Крушение судна, на борту которого было семь человек, произошло в среду, 3 ноября.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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Представитель диспетчерской службы Иркутской области рассказал о последних секундах полета авиасудна Ан-12, который накануне потерпел крушение.

По словам мужчины, экипаж самолета начал падать с высоты 230 метров сразу после доклада об уходе на второй круг для посадки.

«После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трех-четырех секунд высота изменилась с 230 до 120 метров», - отметил диспетчер в ролике, который опубликовал в Instagram губернатор Игорь Кобзев.

Мужчина подчеркнул, что в дальнейшем отметка самолета на радаре пропала.

Напомним, крушение самолета Ан-12 произошло в среду, 3 ноября. Экипаж судна доставил продукты на Чукотку и возвращался в Иркутск.

После сообщения о том, что авиасудно уходит на второй круг, самолет пропал с радаров. На месте крушения нашли тела шести членов экипажа. Всего, по данным МЧС, на борту было семь человек. 

СК рассматривает несколько версий крушения самолета Иркутском.

Основные версии – ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Кроме того, следователи рассматривают возможность технической неисправности воздушного судна.

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