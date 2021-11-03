В СК назвали предварительные версии крушения Ан-12 под Иркутском

Следователи рассматривают несколько версий крушения Ан-12 под Иркутском. Об этом заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Основные версии – ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия. Кроме того, следователи рассматривают возможность технической неисправности воздушного судна.

Ранее стало известно, что на месте катастрофы Ан-12 найден бортовой самописец. В данный момент сотрудники экстренных служб продолжают поиски второго черного ящика.

Крушение Ан-12 произошло 3 ноября. Экипаж воздушного судна доставил продукты на Чукотку и возвращался в Иркутск. После сообщения о том, что Ан-12 уходит на второй круг, самолет пропал с радаров. На месте крушения нашли тела шести членов экипажа. Всего, по данным МЧС, на борту было семь человек.