Останки всех погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском удалось обнаружить останки всех десяти погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», - сообщил собеседник агентства.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск после доставки продуктов, исчез с радаров в среду, 3 ноября, в 14:45 по московскому времени. Позже разбившийся самолет нашли возле населенного пункта Пивовариха вблизи аэропорта Иркутска.

В самолете, по информации экстренных служб, находились девять человек, среди которых россияне, а также граждане Белоруссии и Украины. Среди причин трагедии следователи рассматривают версии ошибки пилотирования, неблагоприятных погодных условий, а также технической неисправности борта.