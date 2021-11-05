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Останки всех погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Анна Назайкина
08:35 05.11.2021
Воздушное судно, летевшее из Якутска, исчезло с радаров в среду, 3 ноября, в 14:45 по московскому времени.
Останки всех погибших нашли на месте крушения Ан-12 под Иркутском
© Фото: ТРК "Звезда"
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В районе крушения самолета Ан-12 под Иркутском удалось обнаружить останки всех десяти погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», - сообщил собеседник агентства.

Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», совершавший перелет из Якутска в Иркутск после доставки продуктов, исчез с радаров в среду, 3 ноября, в 14:45 по московскому времени. Позже разбившийся самолет нашли возле населенного пункта Пивовариха вблизи аэропорта Иркутска.

В самолете, по информации экстренных служб, находились девять человек, среди которых россияне, а также граждане Белоруссии и Украины. Среди причин трагедии следователи рассматривают версии ошибки пилотирования, неблагоприятных погодных условий, а также технической неисправности борта.

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