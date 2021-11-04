МЧС: в упавшем под Иркутском Ан-12 находилось девять человек

На борту грузового самолета Ан-12, который разбился в Иркутской области в среду, находилось девять человек. К настоящему времени найдены тела шестерых. Об этом сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавшие груз», – рассказал он.

По словам первого замруководителя главка, что обнаруженые останки шестерых погибших переданы на экспертизу. Он также отметил, что из девяти человек четверо граждане России, трое – Белоруссии, а двое – Украины.

Ранее сообщалось, что представитель диспетчерской службы Иркутской области рассказал о последних секундах полета авиасудна Ан-12, который накануне потерпел крушение. По его словам, самолет начал падать с высоты 230 метров сразу после доклада экипажа об уходе на второй круг для посадки.