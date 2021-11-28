«Оружие любит тишину»: глава МИД Украины сообщил о переговорах с Западом по поставкам вооружений

Киев ведет «очень активный диалог с различными партнерами», которые готовы поставить стране вооружение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что «некоторые страны ЕС» действительно сотрудничают с Украиной в сфере военной торговли.

«Сейчас мы находимся в очень активном диалоге с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие для укрепления возможности Украины обороняться», - подчеркнул Кулеба.

Однако подробности он раскрывать отказался, а также опроверг информацию о решении ситуации в Донбассе силовыми методами.

«Оружие, как деньги, оно любит тишину. Поэтому я не буду подробно останавливаться на этом. Мы ни на кого не нападали и не намерены решать проблему в Донбассе военным путем», - пояснил Кулеба.

Из-за сообщений в прессе о «напряженности» на границе РФ и Украины, в НАТО заявили, что готовы и впредь оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии». Говоря о подобных заявлениях Запада, Кулеба отметил, что это гораздо больше, чем «словесная поддержка».

«Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трех элементов. Первый - это четкое политическое послание, что уже происходит. Второй - это набор санкций или ограничительных мер. Россия знает, что Запад готовит санкции, и Москва дважды подумает, готова ли заплатить эту цену. Третье - это военная поддержка. Я категорически отвергаю идею о том, что вооружение Украины сродни разжиганию конфликта», - сказал дипломат газете Zeit.

По мнению Кулебы, у России «чрезвычайно тонка» грань между демонстрацией и фактическим использованием военной силы. Таким мнением он поделился, отвечая на вопрос о якобы возможном вторжении РФ на территорию Украины.

В прессе все чаще появляется информация о якобы «напряженной» ситуации на границе России и Украины. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял о якобы возможном вторжении РФ на территорию страны в начале следующего года. Однако в СНБО заявили, что не видят подобных угроз с российской стороны.

Позже СМИ усомнились в сообщениях о якобы подготовке РФ войны с Украиной. В прессе пишут, что в Кремле не собираются воевать с Киевом и прекрасно понимают последствия гипотетического конфликта.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать. По мнению дипломата, обвинения РФ в якобы создании угрозы конфликта на границе с Украиной - попытки скрыть ошибки в политике президента Украины Владимира Зеленского.