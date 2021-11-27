В НАТО призвали Москву снизить «напряженность» на украинской границе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с призывом к российской стороне снизить «напряженность» на границе с Украиной. Он также отметил, что альянс открыт для диалога.

«Когда напряженность высока, диалог играет еще более значимую роль», - заявил Столтенберг изданию Welt.

Генсек считает, что якобы стягивание войск России к украинской границе - это не «просто блеф». Столтенберг утверждает, что это повторяется уже «второй раз за этот год». Он же заверил, что НАТО готова и впредь оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

Ранее Мария Захарова обвинила Украину в призывах решить проблему Донбасса силой. С ее слов, в ОБСЕ обнаружили, что ВСУ продолжают наступление на линии соприкосновения - украинские силы продвинулись как минимум на километр за линию разграничения.