Посол РФ в США заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения в сторону РФ в якобы создании угрозы военного конфликта на Украине могут быть связаны с попытками скрыть ошибки в политике украинского лидера Владимира Зеленского. При этом, подчеркнул дипломат, Россия не собирается ни на кого нападать.

«Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», - заявил посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее посол РФ в Штатах рассказал о позитивном развитии отношений РФ и США в сфере кибербезопасности. Антонов сообщил, что в американско-российском диалоге в этом вопросе появились «первые ростки».