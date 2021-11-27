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Посол РФ в США заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать

Елизавета Потейчук
21:55 27.11.2021
По мнению дипломата, обвинения России в якобы создании угрозы конфликта на границе с Украиной являются попытками скрыть ошибки в политике президента Зеленского.
Посол РФ в США заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать
© Фото: Ferdinand Hollweck imageBROKER.com Globallookpress
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения в сторону РФ в якобы создании угрозы военного конфликта на Украине могут быть связаны с попытками скрыть ошибки в политике украинского лидера Владимира Зеленского. При этом, подчеркнул дипломат, Россия не собирается ни на кого нападать.

«Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины», - заявил посол в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее посол РФ в Штатах рассказал о позитивном развитии отношений РФ и США в сфере кибербезопасности. Антонов сообщил, что в американско-российском диалоге в этом вопросе появились «первые ростки».

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