В СНБО Украины не увидели угроз со стороны РФ, о которых заявил глава военной разведки

Ситуацию на границе с Россией анализирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и не видит тех угроз, о которых заявлял руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», - сказал Данилов.

Сообщается, что накануне Буданов заявил о якобы возможном вторжении РФ на территорию Украины в начале следующего года. Данилов добавил, что никто не подтверждает того, что угроз вообще нет.

«Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра - будем смотреть», - цитирует Данилова ТАСС со ссылкой на украинское телевидение.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что напряженности на границе России и Украины нет. Он указал, что совершаемые российскими вооруженными силами маневры производятся исключительно внутри территории страны.

Позже военный эксперт из Украины, полковник запаса Олег Жданов, заявил, что Вашингтон старается как помешать договоренностям, так и оказать давление на Кремль, искажая факты о якобы «российской агрессии».