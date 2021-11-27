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В США изучают возможность ограничения военных учений в Европе

Кира Тило
04:14 27.11.2021
Американская пресса сообщает, что это связано с якобы сложившейся «напряженной» ситуацией на границе России и Украины.
В США изучают возможность ограничения военных учений в Европе
© Фото: pexels.com
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий, в том числе возможность ограничения проводимых учений в Европе во избежание конфронтации с Москвой. Об этом написала местная пресса со ссылкой на представителей американских властей.

В СМИ сообщают, что подобные решения связаны с якобы сложившейся «напряженной» ситуацией на границе России и Украины. Согласно данным представителей властей США, на которые ссылаются американские журналисты, в качестве одного из вариантов действий администрация страны рассматривает укрепление обороноспособности Киева. Отмечается, что этот вариант подразумевает и ужесточение санкций против РФ, передает Wall Street Journal.

Также в газете пишут, что другой вариант развития событий - «снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе». Кроме этого, предполагается приостановить отправку военной помощи из США в Киев. 

Ранее в СНБО Украины не увидели угроз со стороны РФ, о которых заявил глава военной разведки. Отмечается, что накануне Буданов заявил о якобы возможном вторжении РФ на территорию Украины в начале следующего года.  

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