В США изучают возможность ограничения военных учений в Европе

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий, в том числе возможность ограничения проводимых учений в Европе во избежание конфронтации с Москвой. Об этом написала местная пресса со ссылкой на представителей американских властей.

В СМИ сообщают, что подобные решения связаны с якобы сложившейся «напряженной» ситуацией на границе России и Украины. Согласно данным представителей властей США, на которые ссылаются американские журналисты, в качестве одного из вариантов действий администрация страны рассматривает укрепление обороноспособности Киева. Отмечается, что этот вариант подразумевает и ужесточение санкций против РФ, передает Wall Street Journal.

Также в газете пишут, что другой вариант развития событий - «снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых США военных учений в Европе». Кроме этого, предполагается приостановить отправку военной помощи из США в Киев.

Ранее в СНБО Украины не увидели угроз со стороны РФ, о которых заявил глава военной разведки. Отмечается, что накануне Буданов заявил о якобы возможном вторжении РФ на территорию Украины в начале следующего года.