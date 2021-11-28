Убийственная риторика: что думают антиваксеры о прививочной кампании в РФ после посещения «красной зоны»

К проходной московской инфекционной больницы уверенными шагами приближаются девять человек. Один из них - Антон Тарасов - блогер с шестью тысячами подписчиков, которым он рассказывает о мировом заговоре. По его словам, коронавируса не существует, а в больницах пациенты лечатся от химической пневмонии, которую якобы вызвали распыленные в атмосфере химикаты.

Врачи единогласно считают, что риторика антиваксеров по-настоящему убивает. Уже не осталось надежды на то, чтобы переубедить антипрививочников. Врачи 11 ведущих больниц «красных зон» пошли на крайнюю меру - написали коллективное обращение противникам вакцинации от COVID-19, среди которых - известные артисты и политики. Их пригласили посетить «красные зоны» ковид-центров, чтобы те лично убедились в том, как страдают заболевшие, отказавшиеся от вакцинации.

Антипрививочники еще до входа в «красную зону» заявили о желании зайти в больницу без средств индивидуальной защиты. Врачи, в свою очередь, попросили их сдать ПЦР-тест и надеть маски, в ответ на что они получили отказ. Противники вакцинации выступили с критикой медиков за якобы уклонение от вопросов на злободневные темы, связанные с лечением COVID-19. Конечно, сами врачи не могут нормально говорить с теми, кто устраивает скандал на пустом месте и буквально все отрицает. Балаган остановил главврач 15-й московской больницы.

Антиваксеры самостоятельно не торопились покидать стены больницы. Сотрудники полиции задержали мужчину в черной балаклаве, который эпатировал публику. Кроме того, еще несколько человек попросту отказались подписывать добровольное согласие на вход в «красную зону». Однако три человека все-таки направились в шлюз переодеваться, охладив свой пыл.

Внутри медучреждения противникам вакцинации показали операционные блоки, реанимации и обычные палаты, куда периодически переводят тех пациентов, которые недавно находились без сознания на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Например, у мужчины, находящегося на лечении в больнице, на фоне тяжелой формы COVID-19 развилась гангрена. Ему пришлось ампутировать часть ноги.

В этой столичной больнице побывали 65 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Клинику в третий раз перепрофилировали под COVID-19 этой осенью. Так, больничные койки не пустуют здесь с октября. Государству обходится от 100 000 рублей месяц содержания больного в такой больнице. А один день на аппарате ЭКМО (искусственное обогащение крови кислородом) до миллиона рублей в день.

Страх вызывает скорее публика, которая может последовать за мыслями противников вакцин. Однако конкретной реакции лидеров общественного мнения на предложение врачей посетить «красные зоны» не последовало. В больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге ждали известного музыканта Юрия Лозу, но он так и не явился в медучреждение. Более того, он сам обещал навестить ковидных больных, но вскоре отказался от своих слов.

В любом случае прививка от коронавируса остается основополагающим условием для достижения коллективного иммунитета в стране. Безопасность вакцины собственным примером доказал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что принял участие в доклинических испытаниях назальной вакцины и прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

Назальная вакцина, со слов разработчиков, оказывает минимум побочных эффектов. Ее использование должно поспособствовать созданию дополнительной иммунной защиты в верхних дыхательных путях. Вакцина не избавит от необходимости обычной вакцинации, а станет дополнением к ней. Так, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что препарат от коронавируса для подростков будет доступен в России до предстоящего года.

Силами исследователей полностью побороть коронавирус не получится. Так, в Псковской области ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов колледжей и вузов, невзирая на добровольную прививочную кампанию в РФ. Ленинградская область вслед за Псковом объявила требование об обязательной вакцинации для горожан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. В Камчатском крае у пассажиров самолетов и автобусов начали проверять наличие QR-кодов, которые с начала новой недели понадобятся для проезда в общественном транспорте в Татарстане.

Необходимость вакцинации осознают абсолютно все, кроме противников прививок. После экскурсии по «красной зоне» заметен прогресс - антиваксеры вышли к журналистам в масках. Однако все равно антипрививочники не изменили своего мнения насчет прививок даже после личных бесед с тяжело больными пациентами.