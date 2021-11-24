Песков сообщил, что Путину впрыснули назальную вакцину в виде жидкости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от COVID-19 в виде жидкости. Представитель Кремля также отметил, что глава российского государства сегодня уже занимался спортом и не ощутил побочных эффектов. Жидкость впрыснули в носоглотку и в нос.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», - уточнил Песков.

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что привился назальной вакциной от коронавируса в ходе совещания с членами правительства.