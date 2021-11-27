Пропавших в снежный циклон рыбаков нашли живыми в Хабаровском крае

В Хабаровском крае спасатели нашли живыми рыбаков, которые 20 ноября выехали в районе имени Лазо на реку Катэн и не выходили на связь - их местонахождение было неизвестно. Об этом сообщили в региональном МЧС. Накануне Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего. По данным следствия, потеря связи могла произойти в результате неблагоприятных погодных условий в регионе.

Группа спасателей из пяти человек отправилась на автомобиле ЗИЛ, взяв с собой снегоход, топливо и необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска - бездорожье, глубокий снег и отсутствие связи.

«В ходе поисковых работ группой из спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудников правоохранительных органов в районе им. Лазо найдены потерявшиеся рыбаки. Группу из 7 человек они обнаружили в 50 километрах от п. Солонцовый», - говорится в заявлении.

Сообщается, что рыбаки находились в отапливаемом кунге, у них был запас топлива и продуктов. Медицинская помощь не требуется. Из-за прошедших осадков выехать самостоятельно на автомобиле люди не смогли, в связи с чем проезд к ним возможен только на снегоходе.

«За минувший день спасатели с помощью снегохода проделали колею под одно колесо. Сегодня в течение дня будут проводиться работы по проделке колеи под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуация граждан», - уточняется на сайте ведомства.

Снежный циклон пришел в Хабаровский край 22 ноября. В результате этого 11 населенных пунктов были обесточены, властям региона пришлось перекрыть движение пассажирских автобусов сразу на трех трассах, а самолеты отправили на запасные аэродромы.