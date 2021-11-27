Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пропавших в снежный циклон рыбаков нашли живыми в Хабаровском крае

Кира Тило
03:36 27.11.2021
Группа рыбаков выехала в районе имени Лазо на реку Катэн 20 ноября и не выходила на связь.
Пропавших в снежный циклон рыбаков нашли живыми в Хабаровском крае
© Фото: 27.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

В Хабаровском крае спасатели нашли живыми рыбаков, которые 20 ноября выехали в районе имени Лазо на реку Катэн и не выходили на связь - их местонахождение было неизвестно. Об этом сообщили в региональном МЧС. Накануне Следственный комитет РФ начал проверку по факту произошедшего. По данным следствия, потеря связи могла произойти в результате неблагоприятных погодных условий в регионе.

Группа спасателей из пяти человек отправилась на автомобиле ЗИЛ, взяв с собой снегоход, топливо и необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска - бездорожье, глубокий снег и отсутствие связи. 

«В ходе поисковых работ группой из спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудников правоохранительных органов в районе им. Лазо найдены потерявшиеся рыбаки. Группу из 7 человек они обнаружили в 50 километрах от п. Солонцовый», - говорится в заявлении.

Сообщается, что рыбаки находились в отапливаемом кунге, у них был запас топлива и продуктов. Медицинская помощь не требуется. Из-за прошедших осадков выехать самостоятельно на автомобиле люди не смогли, в связи с чем проезд к ним возможен только на снегоходе.

«За минувший день спасатели с помощью снегохода проделали колею под одно колесо. Сегодня в течение дня будут проводиться работы по проделке колеи под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуация граждан», - уточняется на сайте ведомства.

Снежный циклон пришел в Хабаровский край 22 ноября. В результате этого 11 населенных пунктов были обесточены, властям региона пришлось перекрыть движение пассажирских автобусов сразу на трех трассах, а самолеты отправили на запасные аэродромы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:10 В стране и мире
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
02:12 В стране и мире
Видео
Надежда на чудо и предвестники трагедии: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе
23:48 В стране и мире
«Чудовищно»: Захарова отреагировала на отказ Зеленского считать попавших под санкции людьми
12:06 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19
12:13 Вопросы истории
Видео
Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется
Популярное
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.