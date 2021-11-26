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СК проводит проверку по факту пропажи шести рыбаков в Хабаровском крае

Кира Тило
03:55 26.11.2021
По данным следствия, потеря связи могла произойти в результате неблагоприятных погодных условий в регионе.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Следственный комитет РФ проводит проверку по факту утраты связи с шестью рыбаками, которые пропали во время снежного циклона в Хабаровском крае. Сообщается, что они выехали 20 ноября в районе имени Лазо на реку Катэн, но сейчас их местонахождение неизвестно.

«Вяземским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с шестью рыбаками проводится проверка. Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказано на сайте СК.

По данным следствия, утрата связи могла произойти в результате неблагоприятных погодных условий в Хабаровском крае - обильного снегопада и сильного ветра.

На поиски рыбаков выдвинулись группа из пяти человек регионального ГУ МЧС. Спасатели загрузили в автомобиль ЗИЛ снегоход, топливо и необходимое снаряжение с учетом того, что в районе предполагаемого поиска - бездорожье, глубокий снег, отсутствие связи. 

Снежный циклон пришел в Хабаровский край 22 ноября. В результате этого 11 населенных пунктов были обесточены, властям региона пришлось перекрыть движение пассажирских автобусов сразу на трех трассах, а самолеты отправили на запасные аэродромы.

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