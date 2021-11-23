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На юге Сахалина обесточены 11 населенных пунктов после циклона

Кира Тило
02:50 23.11.2021
Также частично нарушено электроснабжение в восьми селах.
На юге Сахалина обесточены 11 населенных пунктов после циклона
© Фото: pexels.com
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На юге Сахалина после прохождения циклона ряд населенных пунктов остался обесточен, сообщает региональная энергетическая компания. Уточняется, что полностью нарушено электроснабжение в 11 населенных пунктах, частично - еще в восьми селах.

«В течении ночи энергетики вводили в работу установки плавки гололеда для устранения наледи на нескольких линиях электропередачи высокого класса напряжения. Это позволило избежать повреждения ЛЭП и не допустить масштабных ограничений в электроснабжении потребителей», - сообщает пресс-служба ПАО «Сахалинэнерго».

Сообщается, что энергетики ведут восстановительные работы. По данным пресс-службы, в ликвидации непогоды участвую 19 оперативно-выездных бригад. Отмечается, что при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром с мокрым снегом, произошло 4 отключения ЛЭП.

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