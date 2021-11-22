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Метель и страшные пробки: циклон обернулся катастрофой для автолюбителей на Дальнем Востоке

Анна Берестовая
Максим Низкодубов
23:21 22.11.2021
Корреспондент «Звезды» узнал, как переживают сильный циклон на дорогах Дальнего Востока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Дальний Восток пришла зима. Настоящая - с метелью и гололедом. Снег рвет линии электропередачи. В итоге, больше полутора тысяч человек остались без электричества. В таких условиях автолюбители сплотились против циклона.

Сейчас хабаровские водители вынужденно оттачивают навыки езды по обледенелым спускам. Взять разгон, не дать машине забуксовать в снежной каше и взобраться на сопку, не зацепив припаркованные авто. При этом, вовремя затормозить - та еще вершина мастерства. Даже опытным водителям приходится попотеть за рулем.

«На некоторых подъемах без полного привода очень тяжело. На дорогах уже образовалась ледяная корка, и некоторые машины приходится буквально выталкивать», - рассказал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

Обильный циклон, метель и ветер почти в 30 метров в секунду сегодня обрушились на Хабаровский край. С самого утра на дорогах девятибалльные пробки. Автобусы, грузовики и легковушки из снежной колеи синхронно выталкивают прохожие и сотрудники Госавтоинспекции не только в Хабаровске, но и в Биробиджане. Непогода коснулась и жителей Еврейской автономии.

«Дороги отвратительные, не чистят. Все прекрасно знали в городе, что будет циклон. Предупреждали, были оповещения. Но, как видите, ничего», - поделилась водитель Ольга Карчи.

На побережье Амура тоже разыгралась стихия. Крупнейшая река Дальнего Востока буквально растворилась в метели. Набережная города пуста. Ветер настолько сильный, что за считанные секунды обжигает лицо и уши.

На региональных и федеральных трассах движение для пассажирских автобусов и грузовиков перекрыто. Самые опасные участки патрулируют мобильные группы МЧС. Из-за нулевой видимости - десятки аварий и задержка авиарейсов в международном аэропорту Хабаровска.

А вот в соседнем Приморье вспоминают прогремевший на всю страну год назад ледяной дождь. Деревья, провода и автомобили  за несколько часов снова обросли ледяным панцирем.

Забуксовавшие авто пришлось выталкивать даже мэру Владивостока Константину Шестакову. По пути на работу он заметил, как одна из машин не может подняться на сопку.

Глава города помог девушке преодолеть скользкий участок. Оказалось, причиной затруднений стала летняя резина. После этой ситуации градоначальник обратился к местным жителям в соцсетях.  

«Если вы не переобулись, примите решение остаться дома», - призвал граждан Шестаков.

 Из-за гололеда прибавилось пациентов в травмпунктах Владивостока, а в двух селах на севере края жители остались без электричества. Уже завтра осадки в регионе пойдут на спад, циклон сместиться на соседние территории, и в Приморье наступит полноценная зима.

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