В Хабаровском крае из-за снегопада перекрыли движение автобусов на трех трассах

Из-за снежного циклона властям Хабаровского края пришлось перекрыть движение пассажирских автобусов стразу на трех трассах. Как сообщает региональный главк МЧС РФ, для приведения автодорог в нормативное состояние сейчас задействованы все бригады дорожных служб.

«Введены ограничения для движения пассажирских автобусов на автодорогах Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Бикин», - отмечено в пресс-релизе.

Эпицентр непогоды проходит по Хабаровскому району. В правительстве региона поставили в известность, что первыми под удар циклона попали южные районы края. В самом Хабаровске бушует сильная метель с порывами ветра до 20 м/с, видимость на автотрассах значительно снижена.

Такая погода задержится в регионе на два дня. Завтра, 22 ноября, циклон накроет северные районы края и побережье Охотского моря. Там метеостанции прогнозируют сильный ветер со снегом и порывами до 20 м/с, а вдоль береговой черты - до 30 м/с. Возможны дальнейшие нарушения транспортного сообщения и ДТП на дорогах.

В правительстве жителей края попросили воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов, а также отказаться от походов в лес и на рыбалку.