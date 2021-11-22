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В Хабаровском крае из-за снегопада перекрыли движение автобусов на трех трассах

Валентина Пескова
06:51 22.11.2021
Местных жителей просят воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов и отказаться от походов в лес и на рыбалку.
В Хабаровском крае из-за снегопада перекрыли движение автобусов на трех трассах
© Фото: Alexandr Altukhov, globallookpress
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Из-за снежного циклона властям Хабаровского края пришлось перекрыть движение пассажирских автобусов стразу на трех трассах. Как сообщает региональный главк МЧС РФ, для приведения автодорог в нормативное состояние сейчас задействованы все бригады дорожных служб.

«Введены ограничения для движения пассажирских автобусов на автодорогах Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Бикин», - отмечено в пресс-релизе.

Эпицентр непогоды проходит по Хабаровскому району. В правительстве региона поставили в известность, что первыми под удар циклона попали южные районы края. В самом Хабаровске бушует сильная метель с порывами ветра до 20 м/с, видимость на автотрассах значительно снижена.

Такая погода задержится в регионе на два дня. Завтра, 22 ноября, циклон накроет северные районы края и побережье Охотского моря. Там метеостанции прогнозируют сильный ветер со снегом и порывами до 20 м/с, а вдоль береговой черты - до 30 м/с. Возможны дальнейшие нарушения транспортного сообщения и ДТП на дорогах.

В правительстве жителей края попросили воздержаться от поездок за пределы своих населенных пунктов, а также отказаться от походов в лес и на рыбалку.

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