Самолеты в Хабаровске отправляются на запасные аэродромы в связи со снежным циклоном

Аэропорт Хабаровска из-за сильного снежного циклона отправил шесть авиарейсов на запасные аэродромы в Южно-Сахалинск и Благовещенск.

«В связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятной метеообстановкой шесть рейсов отправились на запасные аэродромы», - говорится в сообщении воздушной гавани.

Среди них - 5627 Южно-Сахалинск - Хабаровск, 1712 Москва - Хабаровск, 606 Оха - Хабаровск, 4596 Николаевск-на-Амуре - Хабаровск, 107 Иркутск - Улан-Удэ - Хабаровск, 71 Зея - Хабаровск.

Из-за непогоды в Хабаровске введен режим повышенной готовности. Силы РСЧС привлекли к работам по расчистке трасс и посыпке противогололедными регентами 56 единиц техники и 50 рабочих. В ночные часы будут задействованы не менее 22 спецмашин. В первую очередь снег будут убирать с маршрутов движения общественного транспорта, пешеходных переходов и остановок.

Сильная метель с порывами ветра до 20 м/с накрыла Хабаровский край ранним утром. Из-за снижения видимости на дорогах в целях безопасности власти города также перекрыли движение пассажирских автобусов на автодорогах. Закрыты направления Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре, а также Хабаровск - Бикин.