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Шойгу вручил ведомственные награды представителям властных структур

14:22 26.11.2021
Награды выдавались за достижения в организации межведомственного взаимодействия, способствовавшие укреплению обороноспособности России.
Шойгу вручил ведомственные награды представителям властных структур
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды представителям целого ряда министерств, ведомств и субъектов России. Это произошло на VII Межведомственной конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Награды выдавались за достижения в организации межведомственного взаимодействия, способствовавшие укреплению обороноспособности России.

«Поздравляю всех с заслуженными наградами. Общими усилиями мы вносим существенный вклад в укрепление обороноспособности страны. Не сомневаюсь в плодотворном продолжении нашей совместной работы. Желаю всем успехов в дальнейшем сотрудничестве», - сказал Шойгу.

Почетный кубок получили замминистр иностранных дел России Олег Сыромолотов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Медали министерства обороны России «За укрепление боевого содружества» удостоены губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Также были вручены медали Минобороны России «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Ей награждены директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава Республики Бурятия, председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Ранее Шойгу заявил, что обостряется ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров

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