Шойгу проведет конференцию по межведомственному взаимодействию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Встреча пройдет в очном и заочном формате по видеосвязи, сообщает Минобороны России.

На конференции рассмотрят роль межведомственных отношений в обороне страны, развитие информационного взаимодействия между странами и ведомствами для совершенствования госуправления и военного управления.

Также будет развернута выставка, посвященная истории развития системы межведомственного взаимодействия от Древнерусского государства до современной России.

В конференции будут участвовать более 600 человек. Это представители военного ведомства, ученые, чиновники, представители российских вузов и бизнесмены.

Ранее Шойгу заявил, что активность НАТО диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Аркадий Украинский