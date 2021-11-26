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Шойгу проведет конференцию по межведомственному взаимодействию

11:06 26.11.2021
Конференция будет проходить в очном и заочном формате по режиму видеоконференции.
Шойгу проведет конференцию по межведомственному взаимодействию
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Встреча пройдет в очном и заочном формате по видеосвязи, сообщает Минобороны России.

На конференции рассмотрят роль межведомственных отношений в обороне страны, развитие информационного взаимодействия между странами и ведомствами для совершенствования госуправления и военного управления.

Также будет развернута выставка, посвященная истории развития системы межведомственного взаимодействия от Древнерусского государства до современной России.

В конференции будут участвовать более 600 человек. Это представители военного ведомства, ученые, чиновники, представители российских вузов и бизнесмены.

Ранее Шойгу заявил, что активность НАТО диктует необходимость поддержания боевой готовности ядерных сил.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Аркадий Украинский

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