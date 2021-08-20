Губернатор Подмосковья пообещал Шойгу сократить до одного дня срок постановки на воинский учет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал министру обороны РФ Сергею Шойгу до конца года сократить до одного дня срок постановки россиян на воинский учет. Об этом глава Подмосковья сообщил на селекторном совещании сегодня, 20 августа.

«Мы сократили сроки предоставления, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу довести эту услугу до одного дня. Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить», - отметил Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что задача максимум - оцифровать услугу по постановке российских граждан на учет так, чтобы это можно было сделать на интернет-портале, без посещения военного комиссариата.

Сегодня на селекторном совещании Шойгу предложил регионам совместно реализовать масштабный проект по цифровизации военкоматов. Такие соглашения подписаны уже более чем с десятью регионами РФ.

Напомним, в конце июля в подмосковном парке «Патриот» Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов области.

В начале июня глава российского военного ведомства прибыл с проверкой в один из столичных военкоматов и раскритиковал руководство за отсутствие должного технического оснащения. Во время рабочей поездки в Тверскую область 9 июня Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов.