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Глава ФСВТС назвал самое популярное у иностранцев российское оружие

Андрей Аркадьев
11:20 02.11.2021
С наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. К С-400 проявляют интерес около десяти стран, отметил Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Глава ФСВТС назвал самое популярное у иностранцев российское оружие
© Фото: Минобороны России
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Системы противовоздушной обороны С-400 и комплексы «Панцирь-С1» стали самым популярным российским вооружением у иностранных заказчиков в 2021 году. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, пишет РБК.

«Наши системы ПВО С-400. Ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые доказали свою эффективность, в частности по уничтожению беспилотников. Вся наша линейка авиации, а это минимум 50% нашего объема продаж. По-прежнему серьезным спросом пользуются противотанковые "Корнеты", РСЗО "Смерч" и другие наши комплексы управляемого оружия», - приводит издание его слова.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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