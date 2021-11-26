Глава РИО Нарышкин рассказал о совместном с МО РФ интересе изучать войны XX века

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал о совместном с Минобороны интересе изучать войны XX века.

«Совместный интерес для нас представляет изучение войн XX века, популяризация подвигов наших военнослужащих, освещение роли Российской армии в миротворческих и контртеррористических операциях», - сказал Нарышкин на VII Межведомственной конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

Он добавил, что объединение потенциала военных и гражданских историков здесь будет продуктивным.

Нарышкин напомнил, что организации, входящие в Российское историческое общество, успели подготовить качественные материалы по «трудным вопросам истории». Подготовлены в том числе качественные документальные фильмы. Глава РИО предложил Минобороны использовать эти материалы в рамках военно-политической подготовки в войсках и выразил готовность их предоставить.

Также Нарышкин предложил поместить в парк «Патриот» созданные в «Мосфильме» декорации к фильму о Нюрнбергском трибунале. Это точная копия знаменитого зала во Дворце правосудия Нюрнберга, где проходил судебный процесс над нацистской верхушкой.

Кроме этого, главы Минобороны и РИО подписали соглашения об обмене информацией.

«Сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность и - что немаловажно - имеет большие перспективы, которые мы рассчитываем реализовать в ходе дальнейшей работы. Для этого мы с Сергеем Евгеньевичем подписали соответствующие соглашения, которыми предлагаю сейчас обменяться», - отметил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Шойгу подписал соглашения о развитии военкоматов еще с десятком регионов России.

Министр сообщил, что такие соглашения подписаны с 40 субъектами страны, а еще 43 проходят стадию согласования.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов