Вопросы истории Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется Министр обороны РФ проводит в пятницу Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется. «Героизация нацизма, переписывание истории, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом - это то, с чем мы сталкиваемся все чаще и чаще. К сожалению, с каждым годом ситуация обостряется и требует самого пристального внимания», - сказал министр на конференции. Министр обороны РФ проводит в пятницу Межведомственную конференцию, посвященную межведомственному информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Шойгу в интервью «Звезде» рассказал о единстве народов СССР в борьбе против фашистской Германии. По словам министра, проект «Дорога памяти», призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны, важен не только для России, но и для всех стран, воевавших против фашизма. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что память о защитниках страны в годы Великой Отечественной войны священна для россиян. Материал подготовили Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика