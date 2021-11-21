В шаге от катастрофы: почему Кремль напомнил НАТО о «красных линиях»

Ушедшая неделя прошла под знаком напряженного ожидания - в какую сторону качнется маятник вооруженного противостояния в Черном море. Там, в какой-то момент, в непосредственной близости от наших границ, собрались семь кораблей стран НАТО и им сочувствующих. В четверг, командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении своей морской операции, и незваные гости покинули акваторию Черного моря.

В Москве из последних сил пытаются придерживаться дипломатических формулировок, а вот, к примеру, китайские СМИ называют все своими именами - и пишут, что очередной заход военных кораблей НАТО в нашу приграничную зону - это уже не просто провокация, а генеральная репетиция и подготовка к атаке на Россию. В четверг президент Владимир Путин впервые за многие годы посетил расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел, где вновь дал свою оценку всему происходящему. Путин рассказал о принципах внешней политики нашей страны, об опасной ситуации, которая сложилась в международных отношениях.

«Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о "красных линиях", но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразны и так, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о "красных линиях"», - высказал свое мнение глава государства.

Это о том, что для Москвы является моментом принципиальным, где начинаются национальные интересы России: безопасность людей и государства. Президент отметил, что расширение НАТО на восток продолжается. Более того, оно принимает характер плохо замаскированной военной агрессии.

«Вот теперь посмотрим, где находится военная инфраструктура блока НАТО - прямо недалеко от наших границ, а в Румынии и Польше развернуты уже системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки MK-41, под ударные комплексы. Это вопрос только нескольких минут, чтобы поменять программное обеспечение. Но, тем не менее, наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло», - заметил Путин.

Напряжение, о котором говорит президент - это наглядная демонстрация, что на военные авантюры Запада мы может ответить адекватно. Спокойный и конструктивный тон Москвы Запад игнорировал годами - расширение НАТО тому доказательство. Теперь приходится объяснять на пальцах. Россия обладает современным вооружением и недавно на учениях «Запад-2021» наши Вооруженные силы показали, что прекрасно умеют всем этим пользоваться. Сильная армия и флот, это гарантия того, что в наши внутренние дела никто даже не подумает вмешаться. Так что пусть будет напряжение, сказал Владимир Путин.

«Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе. Нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович, надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении», - констатировал российский лидер.

Еще одно доказательство правоты слов президента - НАТО не прекращает провокации на наших границах. Слишком уж близко к российской акватории оказались штабной корабль и ракетный эсминец ВМС США. По официальной версии американцев, - у них такие учения, только за 10 тысяч километров от родных берегов. Российские боевые корабли не спускают «глаз» с непрошенных гостей. На ракетном крейсере «Москва» все в постоянной боевой готовности, ну а рядом дежурит фрегат «Адмирал Эссен», последние дни он сопровождает оба американских корабля.

Присутствие плавучего штаба американского флота рядом с нашими границами означает одно, - американцы изучают театр боевых действий. Все это демонстрирует то, что НАТО не признает никаких договоренностей, а только право сильного. Ну а Россия способна говорить и на таком языке. Команды крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Эссен» оказали кораблям НАТО теплый прием, - на протяжении двух недель гостеприимно присматривали за действиями американских команд, и благополучно выпроводили их в Средиземное море.

В Москве не сомневаются, что скоро натовцам снова придет команда выходить в море. Но чем все закончится в следующий раз? То, что происходит у берегов Крыма напоминает открытое вооруженное противостояние, только никто пока не открывал огонь на поражение.

Все это начинает напоминать уже не просто холодную войну, а подготовку к самому настоящему конфликту, который вполне может выйти за пределы региона. Это произойдет неизбежно, если НАТО развяжет против России полномасштабную войну.

Появление американских военных кораблей в Черном море преследует еще одну цель. Этот маневр должен вселить уверенность в союзников США. В первую очередь, это важный знак Украине - НАТО рядом, и в случае чего готово помочь в войне с Россией. Совсем как в 2008-ом году, когда точно такие же сигналы Североатлантический альянс посылал официальному Тбилиси и президенту Михаилу Саакашвили. Для Грузии это закончилось катастрофой и полным разгромом.

«Мы обеспокоены сообщениями о необычайной активности России у границ Украины. Мы внимательно за этим наблюдаем и консультируемся с нашими партнерами и союзниками», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Намерения Владимира Путина известны хорошо. Российский президент прямо заявил, что если Киев попытается начать новую войну на юго-востоке - это будет концом украинского государства.

«Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится», - сказал Путин.

Но Владимиру Зеленскому, рейтинги которого находятся на историческом минимуме, старательно отсекают все возможности решить миром конфликт в Донбассе. Разведка США уже сообщает о якобы готовящемся нападении России на Украину и необходимости немедленного принятия мер для сдерживания Москвы. Президента Украины напрямую унижают. Именно в эти дни было опубликовано очередное расследование о провале операции СБУ по захвату бойцов ЧВК «Вагнер», которое санкционировал Зеленский. Похоже, что Украина начинает подготовку к войне. По крайней мере кадровые перестановки в штабе вооруженных сил страны показывают - командуют сейчас те, кто всегда хотел конфликта с нашей страной.

Пост советника главнокомандующего ВСУ занял националист и бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора»*, Дмитрий Ярош. Именно на этой неделе прозвучало заявление американских военных в адрес России. Якобы это мы переходим «красные линии», которые установили Штаты, - например, разгромив террористов в Сирии.

В Вашингтоне, кажется, не понимают, что играют с огнем. Там фактически прямо заявляют, что если бы могли, то уже принесли бы нам демократию на крыльях бомбардировщиков. Но приходится ограничиваться пиар-акциями. Вот и американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать будущие российские выборы в том случае, если Владимир Путин решит выдвигаться на новый президентский срок.

«Выражаем мнение Палаты представителей о том, что любая попытка со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своем посту после 7 мая 2024-го года гарантирует непризнание этого шага со стороны Соединенных Штатов», - заявили авторы инициативы.

А еще в Штатах определяют, в какой стране демократия правильная, а где нет. Вашингтон объявил, что в следующем месяце проведет саммит в поддержку демократии - первую в своем роде встречу с участием более чем 100 стран.

«Кто пойдет, кто не пойдет - там не только государства, там и политические партии, там всякие деятели. И они намеренно не приглашали Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Турцию и целый ряд других государств, которые действительно обладают реальным суверенитетом. Мне любопытно посмотреть, как это ток-шоу будет выглядеть. Сценарий пишется в Госдепе, естественно», - заверил председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов.

Сценарии Госдепа всегда одни и те же: страну объявляют недемократической, а ее лидера - нелегитимным. Что за этим следует мы видим на примере многих государств, павших жертвами американской внешней политики. Выражать несогласие привычными дипломатическими методами тут бесполезно и только сохраняя напряжение, о котором говорил президент, можно отрезвить Запад и не дать ему развязать открытый конфликт.

* «Правый сектор» - радикальная организация, запрещенная в РФ.