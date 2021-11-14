Заплыв на грани: почему американские корабли в Черном море могут представлять опасность

Парадокс, но флот НАТО, так демонстративно показывающий России все свои возможности в акватории Черного моря, сейчас главный, что называется, «уж на сковородке». Первый американский корабль пришел в Черное море 30 октября. Эсминец «Портер», на борту крылатые ракеты «Томагавк». На его появление тут же реагирует национальный центр управления обороной России – эсминец берут на сопровождение.

Следом за «Портером» в акваторию Черного моря приходит флагман Шестого флота США - корабль управления «Маунт Уитни», хорошо знакомый российскому Черноморскому флоту - он в Черном море уже не первый раз. Его тоже берут на сопровождение. Третьим приходит танкер-заправщик «Джон Ленхолл» и дальше ситуация начинает накаляться.

Черноморский флот России отвечает зеркальными учениями. Сначала учения с болгарским и турецким фрегатами – маневрирование судами, работа связи и отработка взаимодействия других систем. Затем - уничтожение группы надводных кораблей условного противника. Ликвидация проводится расчетами мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

А 6 ноября над акваторией Черного моря неожиданно появляются два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США, которые проходят в 100 километрах от государственной границы России. На их перехват поднимаются два Су-30. Затем на авиабазы в Болгарии и Румынии прибывают F-15E Strike Eagle и самолет-заправщик.

И дальше начинает происходить непонятное. Агентство Bloomberg выпускает «молнию» - Россия готовится к вторжению в Украину, а Украина начинает перебазировать свой так называемый черноморский флот в Азовское море, появляются информационные вбросы о концентрации танков на российской границе недалеко от Харькова, а в небо над Черным морем спешно приходит американский разведчик, который начинает кружить возле российской границы. Мир замирает и ждет войны.

«Вылетевший с авиабазы Рамштайн американский самолет Е-8С в течении 5 часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве на эшелонах 7-10 тысяч метров над северо-западной, центральной и северо-восточной частями Черного моря. Минимальное приближение к государственной границе Российской Федерации составило 35 километров», - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Провокация на грани фола. Тут же начинается анализ источников информации. Выясняется, что «они не названы». Анализируется информация о технике вблизи Харькова – скорее всего пожилые представители Госдепартамента просто перепутали стороны границы на старых Google-картах, приняв парковку харьковского танкового завода за российскую технику. Но за всей этой информационной шумихой обнаруживается и вполне целенаправленное действие альянса НАТО. На языке военных это называется «попыткой скоординированными средствами и действиями вскрыть оборону противника».

«США и их союзники по НАТО проводят незапланированные, я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Используются B-51, это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие – это серьезный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей. Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Ну, пусть знают, что мы и не расслабляемся», - завил президент РФ Владимир Путин.

Военный анализ сложившейся ситуации еще жестче.

«Действия ВМФ США совместно с разведывательными силами подтверждают истинную цель неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе - изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке», - заявил Конашенков.

Если конфликт в Донбассе все-таки, вопреки всем Минским соглашениям, начнется, то воевать придется американцам и блоку НАТО. А это не в их правилах. Обозреватели американского издания National Interest напомнили про войну в Грузии, на которую Тбилиси спровоцировал Вашингтон. И которая окончилась провалом и для Грузии, и для США

«Администрация Джорджа Буша опрометчиво внушила президенту Грузии Михаилу Саакашвили, будто его страна — важная союзница США, и Америка, и НАТО обязательно придут Грузии на помощь, если та втянется в конфликт с Россией», - говорится в статье.

Параллели между тем фиаско и нынешней украинской политикой Запада, особенно США, тревожны. Именно продажа оружия Вашингтоном особенно обостряет ситуацию на Украине. Вашингтону и его партнерам по НАТО необходимо отказаться от этой все более рискованной политики. Кремль неоднократно давал понять, что считает Украину основной проблемой российской безопасности, а попытки превратить эту страну в военного союзника Запада рискуют пересечь очевидную красную черту

Аналитиков National Interest поддержал начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер. Он заявил, что в отношениях России и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Это может привести к войне из-за «случайности».

«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», - заявил Картер.

В самой Америке о том, что сейчас на самом деле происходит в Черном море, знают лишь некоторые. Там не идут по телевизионным каналам сюжеты о том, как Шестой флот ходит «по грани», занимаясь, по сути, решением политических проблем, которые на него просто «свалили». В Европе за происходящим наблюдают с грустью и недоумением – ситуацию, которая складывается вокруг Украины и вероятного «горячего» конфликта воспринимают двояко. Лидеры Франции и Германии – участники нормандского формата, пытаются найти выход из складывающейся ситуации. И как сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы по традиции не обходили острых углов и в том числе рассмотрели сюжеты, по которым наши подходы далеко не всегда совпадают, а кое-где даже противоречат друг другу. В этом ряду находятся попытки сдерживать развитие России. Они прямо декларируются Североатлантическим альянсом и американцами и включают в себя достаточно агрессивные действия НАТО по отношению к нашей стране», - заявил глава МИД РФ

Что же касается ответных действий, то они, по словам Сергея Лаврова, будут адекватными.

В общем, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы должны себя страховать и хеджировать риски. Что мы и делаем». Кстати, если рассматривать все, что за последние дни делали в Черном море американцы – это тоже, по сути, хеджирование рисков, на случай безумия, которое может обуять наших украинских партнеров. В пятницу вечером в США было распространено заявление: «Власти США не располагают данными о возможных намерениях России у границ Украины, но перемещениями российских войск озабочены» - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.