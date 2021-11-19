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В посольстве РФ ответили на призыв конгрессменов США «не признавать Путина президентом»

Марина Крижановская
19:34 19.11.2021
Российское посольство предложило американским конгрессменам заняться проблемами в собственной стране, назвав данную провокацию «самопиаром».
В посольстве РФ ответили на призыв конгрессменов США «не признавать Путина президентом»
© Фото: Charlie Trew, flickr
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Посольство Российской Федерации в США прокомментировало призыв конгрессменов США считать президента России Владимира Путина «непризнанным президентом» в случае его баллотирования на выборы в 2024 году на новый срок. 

«Попытки отдельных парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведет. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела - пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома», - сообщило посольство России в своем Twitter-аккаунте.

Представители Конгресса США Джо Уилсон и Стив Коэн ранее вносили на обсуждение в Палату представителей США предложение о непризнании Владимира Путина главой Российской Федерации в случае его решения баллотироваться на президентские выборы 2024 года.

Данную инициативу конгрессменов Кремль назвал «прекрасной демонстрацией не только Российской Федерации, но и всем странам мира, того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран». 

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