В посольстве РФ ответили на призыв конгрессменов США «не признавать Путина президентом»

Посольство Российской Федерации в США прокомментировало призыв конгрессменов США считать президента России Владимира Путина «непризнанным президентом» в случае его баллотирования на выборы в 2024 году на новый срок.

«Попытки отдельных парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ничего кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведет. Вместо попыток вмешательства во внутренние дела - пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома», - сообщило посольство России в своем Twitter-аккаунте.

Представители Конгресса США Джо Уилсон и Стив Коэн ранее вносили на обсуждение в Палату представителей США предложение о непризнании Владимира Путина главой Российской Федерации в случае его решения баллотироваться на президентские выборы 2024 года.

Данную инициативу конгрессменов Кремль назвал «прекрасной демонстрацией не только Российской Федерации, но и всем странам мира, того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран».