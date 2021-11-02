Желание Киева отважиться на реванш: военкор объяснил назначение Яроша советником главкома ВС Украины

Назначение бывшего лидера «Правого сектора»* (организация запрещена в России) Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины может говорить о желании Киева все-таки отважиться на военный реванш в Донбассе. Так считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Ярош может объединить вокруг себя наиболее пассионарную националистическую прослойку украинского общества: их не надо уговаривать, призывать, они сами готовы встать в первые ряды. С одной стороны, на Зеленского давят американцы, чтобы он спровоцировал Россию на жесткие действия в Донбассе. С другой стороны, на него давят националисты, которые хотят реванша в Донбассе. С третьей стороны, на него давят свои доморощенные ястребы, которые требуют повторить карабахский вариант», - сказал он «Звезде».

По словам военкора, Владимир Зеленский понимает, что перспективы у него не будет, поскольку за ДНР и ЛНР стоит Россия.

«Но он убивает сразу двух зайцев: идет на поводу у американцев и утилизирует в этой мясорубке самое неподконтрольное ему националистическое ядро, которого он реально боится», - добавил Коц.

Также военкор напомнил, что участники «Правого сектора»* отличались самыми жестокими выходками в Донбассе в 2014-2015 годах.

«Из этого добровольческого украинского корпуса рождались новые подразделения, состоящие тоже из националистов, которые в отличие от ВС Украины имели идейную подоплеку, то есть они воевали, как они считают, с москалями за идею», - сказал Коц.

Дмитрий Ярош - один из основоположников «Правого сектора»* - движения, которое объединило в себе несколько группировок националистов. Во вторник, 2 ноября, он сообщил, что был назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

* «Правый сектор» - радикальная организация, запрещенная в РФ.