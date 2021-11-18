Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что предупреждения России в адрес Запада имеют эффект, в связи с этим у партнеров возникло «известное напряжение». По словам президента, чтобы западным странам не пришло в голову устраивать России ненужный конфликт, необходимо, чтобы данное состояние у них сохранялось как можно дольше.

«Известное напряжение там все-таки возникло. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам какой-нибудь ненужный конфликт. А нам конфликты не нужны», - подчеркнул Путин, выступая на коллегии МИД РФ.

Обращаясь к главе дипведомства Сергею Лаврову, Путин поручил добиваться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.

Ранее глава МИД РФ рассказал, что в отношениях России и Запада накапливается конфликтный потенциал. По словам дипломата, Москва видит сознательные провокации со стороны Запада в Черном море.