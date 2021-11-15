Флагман Шестого флота ВМС США покинул Черное море

Из Черного моря вышел флагман Шестого флота США Mount Whitney. Он миновал пролив Босфор в направление Средиземноморья.

Штаб американских Военно-морских сил в Европе и Африке эту информацию подтвердил около часа назад. Всю прошлую неделю штабной корабль проводил в Черном море совместные операции с партнерами по НАТО и союзниками - в том числе с силами Турции, Румынии и Украины.

Все их действия отслеживал Черноморский флот. В том числе ракетный крейсер «Москва», с борта которого за уходом Mount Whitney наблюдал Алексей Кошкин.

«Как видно по скоплению разных кораблей, сейчас крейсер "Москва", на котором и мы, находится около пролива Босфор! Хотя сейчас раннее утро, к Босфору уже начал двигаться американский штабной корабль Mount Whitney. То есть он покидает Черное море!» - прокомментировал корреспондент.

За флагманом вскоре должен уйти из Черного моря и американский эсминец Porter.

В Минобороны России ранее заявили, что военная активность США и НАТО в Черном море угрожает региональной безопасности РФ.