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Просьба задуматься: какие меры ввели российские власти для борьбы с пандемией COVID-19

Диана Сирази
Елизавета Потейчук
20:06 14.11.2021
Правительство России вынужденно вводит ужесточающие меры из-за несоблюдения многими гражданами мер безопасности и массового отказа от вакцинации для борьбы с COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press
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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 всю прошедшую неделю анализировал ситуацию с коронавирусом в стране. В результате введенных нерабочих дней статистика по COVID-19 в разных регионах отличается. В Москве и Подмосковье уровень заболеваемость начал немного снижаться, однако в Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях ситуация с коронавирусом ухудшилась.

В московском метро проводятся рейды с проверкой масок, однако многие пассажиры все равно до сих пор игнорируют меры безопасности. Каждый день правоохранители выписывают сотни штрафов.

Надевать маски все же придется. Но уже в красной зоне. Пациенты ковидного госпиталя в Санкт-Петербурге буквально учатся заново дышать. Из 100 госпитализированных человек ни один не прошел вакцинацию.

Коронавирус становится более живучим и приобретает все новые мутации из-за влияние на общество ковид-диссидентов. Так, на саммите стран-лидеров АТЭС ситуацию с COVID-19 обсуждил с главами других государств обсудил президент России Владимир Путин.

«Коронавирус еще далеко не побежден, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое», - заявил Путин.

Согласно данным оперштаба, показатели смертности от коронавируса начали стремительно расти с середины сентября. Порядка 30 тысяч россиян скончались от коронавируса в октябре, именно столько составляет население небольшого города, таких как Ростов Великий или Переславль-Залесский. Ужасающие цифры не перестают расти: пятый день подряд в России ежедневно умирают от COVID-19 более 1200 человек.

В России на данный момент показатель коллективного иммунитета от коронавируса составляет около 49%, однако его пока еще недостаточно для борьбы с вирусом. Правительство России в связи с безответственным отношением к мерам безопасности, а также отказами от вакцинации приняло решение ввести ужесточающую меру - проверку QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта.

QR-код будет отражать информацию о вакцинации, либо данные о перенесенном заболевании, либо медотвод. В последнем случае нужно предъявить еще и отрицательный ПЦР-тест. В продуктовых супермаркетах, магазинах с товарами первой необходимости и аптеках подтверждение отсутствия у себя инфекции не понадобится.

«Сертификат вакцинированного содержит три позиции — это вакцинация и ревакцинация, перенесенная болезнь или медицинский отвод. Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период. В полном объеме использование сертификата со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, без QR-кода не посадят ни в самолет, ни в поезд, ни в междугородние автобусы. Предъявлять данный документ нужно будет даже при покупке билета.

По усмотрению региональных властей, список мест, куда может пригодится сертификат, будет расширяться. Так, введение QR-кодов во всех видах транспорта – уже распространенная по миру практика. Сертификат о вакцинации в Италии требуют на всех авиарейсах, поездах и кораблях. Во Франции без санитарного пропуска также не пустят в самолет, а в Китае без QR-кода не получится попасть даже в метро. Тем временем в России начали действовать жестче. Оба законопроекта по QR-кодам уже внесены в Госдуму.

Систему QR-кодов уже внедрили в Республике Татарстан. Чтобы сесть в автобус, горожанам теперь придется предъявлять соответствующий документ.

Увеличение темпов вакцинации и ревакцинации сейчас как никогда важно, чтобы единовременно достичь коллективного иммунитета. Такую просьбу озвучил лично президент. У самого Владимира Путина сейчас достаточно антител – он сделал прививку в апреле.

О прохождении вакцинании заявил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал, что сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». По словам Пескова, он переболел коронавирусом несколько месяцев назад и ждал, пока количество антител снизится.

В России пока что могут вакцинироваться только взрослые, поэтому детям и подросткам QR-коды не нужны. Все нововведения действуют только для людей старше 18 лет. Пока предполагается, что новые законы будут действовать до 1 июня. Власти надеются, что хотя бы к этому моменту в стране должен сформироваться коллективный иммунитет.

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