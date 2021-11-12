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Путин допустил появление более опасных штаммов COVID-19

Елизавета Потейчук
16:39 12.11.2021
Президент России также подчеркнул, что многие нуждающиеся страны до сих пор не имеют доступа к вакцинам от COVID-19 из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в рамках саммита лидеров стран АТЭС заявил, что не исключает появления более опасных штаммов коронавирусной инфекции. Он же подчеркнул, что на данный момент всему мировому сообществу стоит продолжать прикладывать максимальные усилия по борьбе с инфекцией.

«Не исключено появление новых, даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией», - заявил Путин.

Более того, президент упомянул, что многие нуждающиеся государства не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19 в связи с недобросовестной конкуренцией и проводимой ими политикой протекционизма. Глава российского государства подчеркнул, что в данном вопросе необходима поддержка Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которая, по его словам, могла бы ускорить признание новых препаратов от коронавируса.

«При нашем общем содействии ВОЗ могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам не могут получить многие нуждающиеся в них страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», - пояснил президент.

Ранее президент России провел телефонные переговоры с президентом Аргентины. Главы государств обсудили стратегическое партнерство и борьбу с коронавирусом.

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