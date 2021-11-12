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Голикова рассказала о сложной ситуации с развитием COVID-19 в России

Кира Тило
23:15 12.11.2021
Вице-премьер также напомнила, что вакцинация поможет в борьбе с вирусом.
Голикова рассказала о сложной ситуации с развитием COVID-19 в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции достаточно сложная, поэтому в регионах были объявлены нерабочие дни, чтобы снизить распространение вируса. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Прошлая неделя у нас была нерабочей. В ряде регионов страны нерабочие дни были объявлены ранее, для того чтобы снизить напряжение по распространению коронавирусной инфекции и прервать цепочки», - сказала Голикова.

Также она подчеркнула, что только в шести регионах РФ снижается уровень заболевания коронавирусом.

«К сожалению, регионов, которые демонстрируют некоторое снижение уровня заболеваемости, не так много: по итогам 44-й недели их всего шесть», - пояснила она.

В рамках брифинга «О мерах по борьбе с COVID-19» Голикова сообщила, что граждане страны не соблюдают профилактические и ограничительные меры по коронавирусу на фоне пандемии.

«В последний месяц и последние дни мы наблюдаем ежедневно оперативно очень высокие цифры – более чем тысяча погибающих от ковида граждан ежедневно. И причина кроется в том, что, к сожалению, наши граждане не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры, к которым в первую очередь относится вакцинация населения», - уточнила вице-премьер.

Зампред правительства напомнила о важности вакцинации и рассказала, что большинство граждан, которые умирают от коронавируса, не прививались.

«Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких. К сожалению, мы видим, что большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход заболевания которых зачастую фатален, не вакцинировались», - подчеркнула Голикова.

Также вице-премьер рассказала о новых полномочиях главных санврачей регионов в борьбе с COVID-19. Она пояснила, что теперь у них будет возможность принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование.

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