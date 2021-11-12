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В Госдуму внесли законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах

Елизавета Потейчук
19:29 12.11.2021
Граждане должны будут подтверждать отсутствие у себя коронавируса в ряде общественных мест и некоторых видах транспорта.
В Госдуму внесли законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов в стране. Теперь, согласно тексту законопроекта, граждане смогут посещать общественные места только при наличии QR-кода, медотвода или документа, подтверждающего факт прохождения болезни.

«Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года», - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, предъявлять QR-код россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Законопроект работает в данном случае с теми же условиями.

«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», - сказано в сообщении кабмина.

В Петербурге QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест ввели с начала месяца. Такие меры зафиксированы в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщает пресс-служба городской администрации.

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