В Госдуму внесли законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов в стране. Теперь, согласно тексту законопроекта, граждане смогут посещать общественные места только при наличии QR-кода, медотвода или документа, подтверждающего факт прохождения болезни.

«Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года», - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, предъявлять QR-код россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте. Речь идет о междугородных и международных перевозках. Законопроект работает в данном случае с теми же условиями.

«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», - сказано в сообщении кабмина.

В Петербурге QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест ввели с начала месяца. Такие меры зафиксированы в постановлении, подписанном губернатором Александром Бегловым, сообщает пресс-служба городской администрации.