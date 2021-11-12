Голикова заявила о желании достичь 80% коллективного иммунитета от COVID-19 до лета

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что органы власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета от коронавируса на уровне 80% к лету 2022 года.

«Почему законопроект (о QR-кодах) действует до 1 июня 2022 года? Мы рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные - 80% взрослого населения», - выразила надежду вице-премьер.

По словам Голиковой, достижение 80% иммунизации населения с учетом того, какими темпами идет вакцинация сегодня при соблюдении ограничительных мер, которые будут введены на территории регионов, не дадут возможность распространяться инфекции так же быстро, как сейчас.

Также Голикова заявила, что меры по QR-кодам в России не коснутся детей. Вице-премьер подчеркнула, что в России решение о детской вакцинации еще не принято.