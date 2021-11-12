Песков сделал прививку от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».По словам представителя Кремля, несмотря на высокий уровень антител в его организме, он все же принял решение привиться от COVID-19.

«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Помимо этого Песков добавил, что президент России Владимир Путин самостоятельно сообщит о своей ревакцинации. Со слов пресс-секретаря, ревакцинация Путина будет в полной мере зависеть от рекомендаций врачей, ибо безопасность президента и его здоровья стоит в приоритете у тех, кто за них отвечает.

Ранее президент России допустил появление более опасных штаммов COVID-19. Об этом Владимир Путин заявил в рамках саммита лидеров стран АТЭС.