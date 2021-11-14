Извилистый путь к миру: как выглядит Нагорный Карабах через год после прекращение огня

Монумент в виде пирамиды с крестом принято считать вратами в Нагорный Карабах. Обычно отсюда открываются потрясающие горные пейзажи. Там, впереди серпантины, крутая опасная извилистая горная дорога - такая же, как путь к достижению мира на этой земле. Путь из Армении в Нагорный Карабах очень непростой: дождь, туман, гололед, ветер. Сама природа как бы намекает: «там дальше все опасно и непредсказуемо». Одним словом - горячая точка.

При въезде в Нагорный Карабах сразу же приходит СМС: «Добро пожаловать в Азербайджан». И следом тут же другая «Добро пожаловать в Армению». И так несколько раз подряд. То есть противостояние сейчас идет на уровне операторов сотовой связи и до реального конфликта не доходит только лишь благодаря тому что здесь стоят российские миротворцы.

Нам показывают, как работает один из наших миротворческих постов. Бойцы всегда готовы подняться по тревоге, получить оружие и занять оборону. Никаких выстрелов, даже холостых. Одного вида уже достаточно, чтобы ни у кого не возникло желание нарушить хрупкий мир.

Под контролем наших миротворцев стратегический Лачинский коридор. Это единственная дорога жизни, связывающая Армению с Нагорным Карабахом. По ней в сопровождении российской полиции ездят, как армянские, так и азербайджанские автоколонны.

Сами миротворцы, а это около двух тысяч человек, сначала жили в палатках, а теперь в комфортабельных блочно-модульных городках со всеми удобствами. Где есть даже сауны и тренажерные залы.

«Когда приехал, впечатления были очень хорошие - мы здесь как дома. Кровати, горячая вода - никогда проблем с водой не было - душевые кабинки. В любой момент смена приходит с поста», - рассказал старшина миротворческого поста Михаил Чанков.

Благодаря российским «голубым каскам» домой вернулись более 50 тысяч беженцев. Семье Саркисян повезло - их жилье уцелело. Для нуждающихся в республику было доставлено 300 тонн гуманитарной помощи. Наши военные обеспечили безопасность при восстановлении разрушенных коммуникаций. В населенных пунктах снова появились: газ, вода, свет, сотовая связь.

На постоянной основе в Карабахе служит Медицинский отряд специального назначения. Военные врачи оберегают здоровье нашего миротворческого контингента и ведут прием местного населения.

«Особенность в том, что мы здесь 24 на 7, в любой ситуации, в любой момент нас могут дернуть и мы поехали за больным - оказали помощь, привезли сюда», - рассказала медсестра МОСН Анастасия Никитченко.

Работающие в республике российские саперы близки к тому, чтобы полностью очистить карабахскую землю от взрывоопасных предметов. Найдены и обезврежены тысячи мин и снарядов. О положительных сдвигах в решении Карабахского конфликта говорил Владимир Путин на Заседании совета глав государств СНГ.

«Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. Хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих территориях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении - восстанавливаются системы жизнеобеспечения. Все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее», - заявил президент России.

В честь годовщины окончания боевых действий в военном городке проходит парад. Морпехи развернули огромный российский триколор размером 365 квадратных метров, символизирующий 365 дней мира и спокойствия.

Командующий миротворческим контингентом Геннадий Анашкин и его предшественник Рустам Мурадов вместе открывают аллею с бюстами выдающихся соотечественников, сквер и памятник миротворцу.

Сейчас место дислокации российских миротворцев - это не просто полевой лагерь, а настоящий город со всей инфраструктурой. Тут большой жилой блочно-модульный городок. Там огромный стадион. Есть аллея и сквер с памятниками. А также храм и мечеть. Появились целые улицы со своими названиями. Все говорит о том, что Россия здесь всерьез и надолго.

А всего год назад слово «мир» здесь было лишь пустым звуком. Об этом до сих пор напоминают остовы сгоревшей бронетехники, самодельные памятники павшим и брошенная амуниция. С обеих сторон потери исчислялись тысячами человек. И данные по погибшим до сих пор разнятся. Кровопролитие было остановлено в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве России Армения и Азербайджан подписали мирный договор.

«Самое главное, что удалось сделать - это прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями», - заявил Владимир Путин.

После войны под контроль Азербайджана перешли семь районов и города Гадрут и Шуша. В Армении началась волна протестов. Многие граждане восприняли это как капитуляцию и предательство со стороны руководства страны. Протестующие учинили погром в здании парламента. Ежедневные митинги привели к досрочным выборам премьер-министра. Но несмотря не на что большинство проголосовало за Никола Пашиняна.

Тем временем в столице непризнанной республики Степанакерте кипит мирная жизнь. Грохот войны постепенно сменился шумом мирной стройки.

Отель - одна из самых высоких точек. Отсюда Степанакерт как на ладони. Видно что город пришел в себя после войны. Нету следов артобстрелов. Тут и там высятся башенные краны. Идет стройка. Бросается в глаза что движение стало более оживленным. В город приехало очень много вынужденных переселенцев.

Несмотря на достигнутые договоренности, многие вопросы по прежнему остаются нерешенными. Во-первых, не завершился обмен пленными. Во-вторых, повис в воздухе вопрос о разблокировке транспортной инфраструктуры. Речь идет об автомобильной и железной дороге из Армении в Россию. И о наземных путях из Азербайджана в Нахичевань - анклав страны, граничащий с Турцией.

Годовщину окончания 44-дневной войны во враждующих странах встретили диаметрально противоположно. В Азербайджане это День Победы с массовыми гуляниями. А в Армении - митинг протеста с призывами о свержении действующей власти.

Митинг, организованный армянской оппозицией впервые после внеочередных парламентских выборов, на которых как известно победил Никол Пашинян, по накалу страстей явно отличается от акций протестов, проходивших здесь в первые месяцы после войны - на площади Свободы много людей. Но не столько, чтобы перекрывать движение - мирная жизнь идет своим чередом. Рядом находится здание оперного театра и прямо мимо протестующих идут люди спокойно на очередной спектакль.

Статус Нагорного Карабаха остается нерешенным. Глобального примирения не произошло. В Армении многие жаждут реванша за поражение в войне. В Азербайджане заговорили о Зангезурском коридоре через Армению в Турцию. Территориальных претензий не стало меньше. Заявления с обеих сторон говорят о том, что мир в регионе хрупок, как стекло. Что в очередной раз доказывает необходимость дальнейшей работы российской миротворческой миссии